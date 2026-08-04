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Права колишніх засуджених в ЗСУ розширили: що зміниться

16:07 04.08.2026 Вт
3 хв
Нововведення стосуються права на відпустку, переведення між підрозділами і не тільки
aimg Валерій Ульяненко
Права колишніх засуджених в ЗСУ розширили: що зміниться Фото: український військовий (Getty Images)
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В Україні розширили права військовослужбовців, яких було умовно-достроково звільнено від відбування покарання для служби за контрактом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони України.

"Люди, які довели свою відданість Україні на фронті, мають бути захищені. Цей закон усуває несправедливість щодо військових, які після умовно-дострокового звільнення стали на захист України. Вони отримують чітко визначені права та гарантії", - наголосила заступниця міністра оборони Любов Галан.

Нові відпустки для військових

Раніше ця категорія захисників мала право лише на лікування та короткі відпустки за сімейними обставинами (до 10 днів). Відтепер перелік суттєво розширено.

Військовим стає доступною щорічна основна відпустка тривалістю 15 днів. Вона надається за рішенням командира та виключно за бажанням самого бійця.

Ключові умови для отримання відпустки:

  • проходження служби за контрактом терміном не менше 1 року;
  • офіційне припинення адміністративного нагляду щодо військовослужбовця.

Відпустку можна ділити на частини (основна частина - не менше 10 днів), а її надання можливе за умови, що в підрозділі одночасно відсутні не більше 30% особового складу.

За військовим зберігається грошове забезпечення та виплачується оздоровча допомога. Час на дорогу (до 2 діб в один кінець) до терміну відпустки не зараховується.

Крім того, після звільнення з полону бійці матимуть право на 90 днів відпустки без поділу на частини зі збереженням виплат. Для захисниць передбачено декретні відпустки, а порядок оплати лікувальних відпусток визначає Міноборони.

Механізм переведення між підрозділами

Раніше колишні засуджені могли проходити службу виключно у спеціалізованих підрозділах. Новий закон вперше дає їм чіткий механізм переведення до інших частин ЗСУ.

Для такого переведення необхідно прослужити в спеціалізованій частині щонайменше 1 рік та має бути знятий адміністративний нагляд.

Якщо військовослужбовець зазнав поранення або хвороби, його можуть перевести до підрозділів забезпечення, ТЦК та СП, навчальних закладів, зв'язку чи логістики незалежно від строку служби - за наявності відповідного висновку ВЛК.

Розширені підстави для дострокового припинення контракту

Закон також розширює перелік підстав для звільнення зі служби, якщо військовослужбовець не виявив бажання продовжувати контракт. До раніше діючих причин додалися дві нові підстави:

  • за станом здоров'я - за наявності інвалідності внаслідок поранення чи захворювання, отриманого під час виконання обов'язків військової служби;
  • у зв'язку зі звільненням з полону.

Відповідний закон уже підписав президент України. Документ набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційної публікації.

Нагадаємо, нещодавно Міноборони України розширило список посад, на які можуть призначати військових за піхотно-штурмовими контрактами.

Також Міноборони нещодавно пояснювало, що військові можуть підписати новий мотиваційний контракт до завершення чинного. Але оформити його можна лише у тому підрозділі, де вони служать.

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