Права бывших осужденных в ВСУ расширили: что изменится

В Украине расширили права военнослужащих, которые были условно-досрочно освобождены от отбывания наказания для службы по контракту.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Министерства обороны Украины.

"Люди, которые доказали свою преданность Украине на фронте, должны быть защищены. Этот закон устраняет несправедливость по отношению к военным, которые после условно-досрочного увольнения стали на защиту Украины. Они получают четко определенные права и гарантии", - подчеркнула заместитель министра обороны Любовь Галан.

Новые отпуска для военных

Ранее эта категория защитников имела право только на лечение и короткие отпуска по семейным обстоятельствам (до 10 дней). Теперь перечень существенно расширен.

Военным становится доступным ежегодный основной отпуск продолжительностью 15 дней. Он предоставляется по решению командира и исключительно по желанию самого бойца.

Ключевые условия для получения отпуска:

прохождение службы по контракту сроком не менее 1 года;

официальное прекращение административного надзора в отношении военнослужащего.

Отпуск можно делить на части (основная часть - не менее 10 дней), а его предоставление возможно при условии, что в подразделении одновременно отсутствуют не более 30% личного состава.

За военным сохраняется денежное довольствие и выплачивается оздоровительная помощь. Время на дорогу (до 2 суток в один конец) к сроку отпуска не засчитывается.

Кроме того, после освобождения из плена бойцы будут иметь право на 90 дней отпуска без разделения на части с сохранением выплат. Для защитниц предусмотрены декретные отпуска, а порядок оплаты лечебных отпусков определяет Минобороны.

Механизм перевода между подразделениями

Ранее бывшие осужденные могли проходить службу исключительно в специализированных подразделениях. Новый закон впервые дает им четкий механизм перевода в другие части ВСУ.

Для такого перевода необходимо прослужить в специализированной части не менее 1 года и должен быть снят административный надзор.

Если военнослужащий получил ранения или заболел, его могут перевести в подразделения обеспечения, ТЦК и СП, учебных заведений, связи или логистики независимо от срока службы - при наличии соответствующего заключения ВЛК.

Расширенные основания для досрочного прекращения договора

Закон также расширяет перечень оснований для увольнения со службы, если военнослужащий не изъявил желания продлевать контракт. К ранее действующим причинам добавились два новых основания:

по состоянию здоровья - при наличии инвалидности в результате ранения или заболевания, полученного при исполнении обязанностей военной службы;

в связи с освобождением из плена.

Соответствующий закон уже подписал президент Украины. Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его официальной публикации.