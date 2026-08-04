Права бывших осужденных в ВСУ расширили: что изменится
В Украине расширили права военнослужащих, которые были условно-досрочно освобождены от отбывания наказания для службы по контракту.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Министерства обороны Украины.
"Люди, которые доказали свою преданность Украине на фронте, должны быть защищены. Этот закон устраняет несправедливость по отношению к военным, которые после условно-досрочного увольнения стали на защиту Украины. Они получают четко определенные права и гарантии", - подчеркнула заместитель министра обороны Любовь Галан.
Новые отпуска для военных
Ранее эта категория защитников имела право только на лечение и короткие отпуска по семейным обстоятельствам (до 10 дней). Теперь перечень существенно расширен.
Военным становится доступным ежегодный основной отпуск продолжительностью 15 дней. Он предоставляется по решению командира и исключительно по желанию самого бойца.
Ключевые условия для получения отпуска:
- прохождение службы по контракту сроком не менее 1 года;
- официальное прекращение административного надзора в отношении военнослужащего.
Отпуск можно делить на части (основная часть - не менее 10 дней), а его предоставление возможно при условии, что в подразделении одновременно отсутствуют не более 30% личного состава.
За военным сохраняется денежное довольствие и выплачивается оздоровительная помощь. Время на дорогу (до 2 суток в один конец) к сроку отпуска не засчитывается.
Кроме того, после освобождения из плена бойцы будут иметь право на 90 дней отпуска без разделения на части с сохранением выплат. Для защитниц предусмотрены декретные отпуска, а порядок оплаты лечебных отпусков определяет Минобороны.
Механизм перевода между подразделениями
Ранее бывшие осужденные могли проходить службу исключительно в специализированных подразделениях. Новый закон впервые дает им четкий механизм перевода в другие части ВСУ.
Для такого перевода необходимо прослужить в специализированной части не менее 1 года и должен быть снят административный надзор.
Если военнослужащий получил ранения или заболел, его могут перевести в подразделения обеспечения, ТЦК и СП, учебных заведений, связи или логистики независимо от срока службы - при наличии соответствующего заключения ВЛК.
Расширенные основания для досрочного прекращения договора
Закон также расширяет перечень оснований для увольнения со службы, если военнослужащий не изъявил желания продлевать контракт. К ранее действующим причинам добавились два новых основания:
- по состоянию здоровья - при наличии инвалидности в результате ранения или заболевания, полученного при исполнении обязанностей военной службы;
- в связи с освобождением из плена.
Соответствующий закон уже подписал президент Украины. Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его официальной публикации.
Напомним, недавно Минобороны Украины расширило список должностей, на которые могут назначать военных по пехотно-штурмовым контрактам.
Также Минобороны недавно объясняло, что военные могут подписать новый мотивационный контракт до завершения действующего. Но оформить его можно только в том подразделении, где они служат.