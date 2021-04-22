Президент "Реала" обвинил "Манчестер" в развале европейской Суперлиги

Владельцы футбольного клуба "Манчестер" способствовали развалу европейской Суперлиги, считает президент "Реала" Флорентино Перес. По его словам, проект нового турнира еще "не умер".
Об этом Перес заявил в интервью радиостанции Cadena Ser.
"Владельцы "Манчестера" начали агитационную кампанию, манипулируя тем, что мы собираемся закрыть лигу (Суперлигу, - ред.), а клубы-основатели так и не будут вознаграждены", - сказал Перес, не уточнив при этом, какой именно футбольный клуб он имел в виду - "красный" (Юнайтед) или "голубой" (Сити).
Президент посетовал, что среди шести английских клубов оказался один, который не проявил особого интереса к Суперлиге и начал этим заражать остальных участников. "Это команда, которую мы так и не убедили", - добавил он.
По его словам, ему никогда прежде не приходилось сталкиваться с такой "агрессивностью" со стороны футбольного сообщества и фанатов. "Угрозы и оскорбления, как будто мы кого-то убили", - отметил он, добавив, что Суперлига не умерла и проект будет реализован в будущем.
Напомним, ранее 12 топ-клубов объявили о создании нового турнира - Суперлиги Европы. Организаторами нового проекта стали "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Ман Сити", "Ман Юнайтед", "Тоттэнхэм", "Интер", "Милан", "Ювентус", "Барселона", "Реал" и "Атлетико".
В УЕФА осудили новый турнир и пригрозили всем клубам и игрокам исключением из всех турниров под своей эгидой, в том числе и из национальных чемпионатов.
В ночь на 21 апреля, всего спустя два дня после объявления о создании Суперлиги, "Ман Сити", "Челси", "Ман Юнайтед", "Арсенал", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" объявили о выходе из турнира. После этого организаторы Суперлиги объявили, что проект приостановлен для "преобразования".