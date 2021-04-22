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Президент "Реала" звинуватив "Манчестер" в розвалі європейської Суперліги

Автор: РБК-Україна

Власники футбольного клубу "Манчестер" сприяли розвалу європейської Суперліги, вважає президент "Реала" Флорентіно Перес. За його словами, проект нового турніру ще "не помер".

Про це Перес заявив в інтерв'ю радіостанції Cadena Ser.

"Власники" Манчестера "почали агітаційну кампанію, маніпулюючи тим, що ми збираємося закрити лігу (Суперлігу, - ред.), А клуби-засновники так і не будуть винагороджені", - сказав Перес, не уточнивши при цьому, який саме футбольний клуб він мав на увазі - "червоний" (Юнайтед) або "блакитний" (Сіті).

Президент поскаржився, що серед шести англійських клубів виявився один, який не виявив особливого інтересу до Суперліги і почав цим заражати інших учасників. "Це команда, яку ми так і не переконали", - додав він.

За його словами, йому ніколи раніше не доводилося стикатися з такою "агресивністю" з боку футбольної спільноти і фанатів. "Загрози і образи, як ніби ми когось убили", - зазначив він, додавши, що Суперліга не вмерла і проект буде реалізований в майбутньому.

Нагадаємо, раніше 12 топ-клубів оголосили про створення нового турніру - Суперліги Європи. Організаторами нового проєкту стали "Арсенал", "Челсі", "Ліверпуль", "Ман Сіті", "Ман Юнайтед", "Тоттенхем", "Інтер", "Мілан", "Ювентус", "Барселона", "Реал"і "Атлетіко".

В УЄФА засудили новий турнір і пригрозили всім клубам і гравцям виключенням з усіх турнірів під своєю егідою, в тому числі і з національних чемпіонатів.

У ніч на 21 квітня, всього через два дні після оголошення про створення Суперліги, "Ман Сіті", "Челсі", "Ман Юнайтед", "Арсенал", "Ліверпуль" і " Тоттенхем" оголосили про вихід з турніру. Після цього організатори Суперліги оголосили, що проєкт призупинено для"перетворення".

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