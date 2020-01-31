Президент провів нараду з питань тарифів на теплопостачання

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський заслухав інформацію про те, які кроки було зроблено для зменшення вартості послуг

Під головуванням президента України Володимира Зеленського відбулася нарада з питань тарифів на послуги теплопостачання для населення та реалізації програми енергоефективності у житловому фонді. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

У зустрічі взяли участь прем’єр Олексій Гончарук, очільники профільних міністерств, голова правління "Нафтогазу "Андрій Коболєв, голова НКРЕКП Валерій Тарасюк, керівник ОП Андрій Богдан та його заступники.

Зеленський нагадав, що питання тарифів на послуги з теплопостачання, а також реалізація заходів з енергоефективності, які допоможуть зменшити витрати громадян на комунальні послуги, обговорювалося на засіданні Ради розвитку громад та територій у грудні минулого року.

Крім того, президент заслухав інформацію про те, які кроки було зроблено для зменшення вартості послуг і зниження енергоспоживання за час, що минув.

Олексій Гончарук зазначив, що уряд зі свого боку зробив усе можливе для виконання доручення президента. За його словами, за грудень споживачам було нараховано до сплати на 5-35% менше - залежно від міста та регіону.

"Загалом 143 підприємства у 120 містах ухвалили рішення про зниження тарифу, і дуже значний відсоток людей у країні отримав реальне зменшення рахунків у грудні. Ми продовжуємо працювати з обласними держадміністраціями, і в січні очікуємо, що більше підприємств зможуть долучитися до цього процесу", - повідомив він.

Учасники зустрічі погодилися, що основний запас зменшення вартості тепла для населення не у зниженні цін на газ, а у проведенні ефективної термомодернізації будівель та реалізації заходів з енергоефективності у житловому фонді.

Нагадаємо, станом на січень тарифи на тепло знизилися в Києві та ще у 21 області.

До цього міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель заявив, що тенденції на європейському ринку свідчать про те, що ціни на газ для населення, розраховані за новою формулою, в лютому 2020 року можуть знизитися.