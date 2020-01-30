Тарифы на тепло снизились в Киеве и 21 области

Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Потребителям в среднем насчитали на 30% меньше

По состоянию на январь тарифы на тепло снизились в Киеве и еще в 21 области. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По его словам, на сегодня 143 предприятия провели перерасчет в 21 области и городе Киеве.

"Как результат - за декабрь люди получили цену в платежках до 30% меньше. Однако отопительный сезон еще продолжается. Поэтому в январе и феврале местным властям еще предстоит приложить усилия, чтобы украинцы платили меньше за тепло", - отметил Гончарук.

Он также добавил, что сейчас цена газа ниже, чем в аналогичный период прошлого года.

Напомним, ранее в Кабмине разъяснили, каким образом снизили суммы в платежках.

До этого министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что тенденции на европейском рынке свидетельствуют о том, что цены на газ для населения, рассчитанные по новой формуле, в феврале 2020 года могут снизиться.

"В феврале - формула, можно следить за индексами хаба, можно самим рассчитывать цену. У меня есть определенная уверенность в том, что мы можем еще посмотреть на определенное снижение цены на газ", - сказал он.

По его словам, в январе в зависимости от облгазов конечная цена для потребителя составит примерно от 6 до 7 тысяч гривен.