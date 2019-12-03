Погибшим на Донбассе бойцам "Альфы" присвоили звание Героя Украины

Зеленский присвоил звание Героя Украины полковникам Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины двум офицерам, которые погибли в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС). Об этом сообщает РБК-Украина на пресс-службу Офиса президента.
Как отмечается, Зеленский подписал указ о присвоении звания Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" полковникам Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову (посмертно).
"Бойцы удостоены высокой награды за героизм и личное мужество, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу", - говорится в сообщении.
Ранее президент выразил соболезнования родным и близким погибших героев.
Добавим, что 3 декабря на Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим "тишины". В результате обстрелов никто из украинских военнослужащих не пострадал.