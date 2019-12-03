Погибшим на Донбассе бойцам "Альфы" присвоили звание Героя Украины

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины двум офицерам, которые погибли в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС). Об этом сообщает РБК-Украина на пресс-службу Офиса президента.

Как отмечается, Зеленский подписал указ о присвоении звания Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" полковникам Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову (посмертно).

"Бойцы удостоены высокой награды за героизм и личное мужество, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу", - говорится в сообщении.

Ранее президент выразил соболезнования родным и близким погибших героев.

Напомним, 1 декабря на Донбассе во время выполнения боевого задания, на неизвестных взрывчатых устройствах подорвались два украинских военнослужащего. Затем стало известно, что это были два офицера спецподразделения "Альфа" Службы безопасности Украины (СБУ).

Добавим, что 3 декабря на Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим "тишины". В результате обстрелов никто из украинских военнослужащих не пострадал.