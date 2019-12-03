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На Донбассе боевики дважды обстреляли позиции украинских военных

Новости » Происшествия     03.12.2019 - 18:07
На Донбассе боевики дважды обстреляли позиции украинских военных
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал

С начала текущих суток, 3 декабря, на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как сообщается, противник обстрелял позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Один обстрел позиций украинских защитников российские оккупационные войска зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Новолуганского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник также совершил один обстрел по укреплениям Объединенных сил у Лебединского.

"Сегодня, 3 декабря, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Также в штабе сообщили, что на неоднократные запросы украинской стороны СЦКК через СММ ОБСЕ, российские оккупационные войска предоставили гарантии соблюдения режима прекращения огня в районе Марьинки.

Напомним, на Донбассе в районе проведения ООС за прошедшие сутки, 2 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Кроме того, 1 декабря вооруженные формирования Российской Федерации и ее боевики семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего погибли двое военнослужащих.

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