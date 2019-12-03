Загиблим на Донбасі бійцям "Альфа" присвоїли звання Героя України

Зеленський присвоїв звання Героя України полковникам Денису Волочаеву і Дмитру Каплунову
Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України двом офіцерам, які загинули в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС). Про це повідомляє РБК-Україна на прес-службу Офісу президента.
Як наголошується, Зеленський підписав указ про присвоєння звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" полковникам Денису Волочаеву і Дмитру Каплунову (посмертно).
"Бійці удостоєні високої нагороди за героїзм і мужність, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові", - йдеться в повідомленні.
Раніше президент висловив співчуття рідним і близьким загиблих героїв.
Додамо, що 3 грудня на Донбасі в зоні проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації два рази порушили режим "тиші". В результаті обстрілу ніхто з українських військовослужбовців не постраждав.