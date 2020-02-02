Президент предлагает присоединиться к Межамериканской конвенции об уголовных наказаниях

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №0033 "О присоединении Украины к Межамериканской конвенции о выполнении уголовных наказаний за рубежом". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте ВР.

Документ был зарегистрирован 31 января. Сейчас его текст отсутствует.

Последний этап прохождения законопроекта - передан на рассмотрение руководству.

Напомним, 31 января президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №0020 "О ратификации договора между Украиной и Федеративной Республикой Бразилия о взаимной правовой помощи и правовых отношениях по гражданским делам".

Как писало РБК-Украина, глава государства также одобрил законопроект №0018 "О ратификации соглашения о сотрудничестве в сфере развития между правительством Украины и правительством Турецкой Республики".

Кроме того, Зеленский подписал закон об отсрочке окончательного перехода Верховной Рады Украины на электронный документооборот к осени 2020 года. Сегодня этот закон вступил в силу, но будет введен в действие позднее - в первый день работы третьей сессии парламента.