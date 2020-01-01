Президент в поздравлении пожелал мира Украине и упомянул о возвращении территорий

Президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем поздравлении вспомнил о возвращении украинских территорий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Он отметил, что национальной идеей должно стать умение жить вместе в уважении ради будущего своей страны.

"Ведь мы представляем его одинаково: это успешная и процветающая страна, где нет войны. Страна, которая вернула своих людей и свои территории... Мира всем нам. И давайте помнить, что любить Украину - значит любить всех украинцев, в каком уголке нашей страны они не родились", - сказал Зеленский.

Напомним, кроме Зеленского, в поздравлении приняли участие украинские актеры, певцы, которые представляли разные регионы Украины. Также на видео присутствует премьер-министр Украины Алексей Гончарук, который пожелал "счастья в макроэкономической стабильности".

Ранее премьер'ер-министр Украины Алексей Гончарук подвел итоги работы Кабинета министров за 2019 год. Он отметил, что правительство работало и работает над тем, чтобы люди почувствовали изменения не через 3-5 лет, а уже сейчас.