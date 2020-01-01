Президент у привітанні побажав миру Україні та згадав про повернення територій

Президент України Володимир Зеленський у новорічному привітанні згадав про повернення українських територій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Він зазначив, що національною ідеєю має стати уміння жити разом у повазі заради майбутнього своєї країни.

"Адже ми уявляємо його однаково: це успішна та квітуча країна, де немає війни. Країна, яка повернула своїх людей та свої території... Миру всім нам. І давайте пам'ятати, що любити Україну - означає любити всіх українців, в якому куточку нашої країни вони не народилися", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, крім Зеленського, в привітанні взяли участь українські актори, співаки, які представляли різні регіони України. Також на відео присутній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, який побажав "щастя в макроекономічній стабільності".

Раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук підбив підсумки роботи Кабінету міністрів за 2019 рік. Він зазначив, що уряд працював і працює над тим, щоби люди відчули зміни не через 3-5 років, а вже зараз.