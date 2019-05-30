Президент поручил возобновить международное сотрудничество НАБУ

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел безотлагательно проинформировать международные организации о полномочиях Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) осуществлять международное сотрудничество и прямую коммуникацию с антикоррупционными органами иностранных государств. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Как отмечается в сообщении, МИД должен уведомить Совет Европы и Организацию Объединенных Наций.

Президент подчеркнул, что, согласно закону "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" и Уголовному процессуальному кодексу, НАБУ наделено полномочиями центрального органа по международному сотрудничеству в расследовании уголовных производств, то есть бюро может напрямую коммуницировать с международными партнерами по расследованию коррупционных деяний, отправлять и получать запросы о международной правовой помощи.

В пресс-службе президента заявили, что "из-за отсутствия политической воли со стороны бывшего президента Украины и с целью препятствования работе НАБУ реализация полномочий бюро осуществлять международное сотрудничество блокировалась".

"С целью выполнения Национальным бюро упомянутых полномочий прошу безотлагательно сообщить депозитариям многосторонних международных договоров о признании Украиной с 25 января 2015 года Национального бюро центральным органом (совместно с Министерством юстиции Украины и Генеральной прокуратурой Украины) в сфере международно-правового сотрудничества в уголовных процессах, отправив соответствующие заявления к шести определенных международных многосторонних договоров, участником которых является Украина", - отмечается в поручении президента.

Напомним, руководитель миссии МВФ в Украине Рон ван Роден во время встречи с Владимиром Зеленским 28 мая отметил важность продолжения работы антикоррупционных институций - НАБУ, САП и Высшего антикоррупционного суда.

Как сообщало РБК-Украина, представители миссии МВФ в Киеве 24 мая провели встречу с руководством Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Темой обсуждения стало состояние борьбы с топ-коррупцией.