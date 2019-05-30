Президент доручив відновити міжнародну співпрацю НАБУ

Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ невідкладно поінформувати міжнародні організації про повноваження Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) здійснювати міжнародну співпрацю і пряму комунікацію з антикорупційними органами іноземних держав. Про це повідомляє прес-служба президента.

Як зазначається в повідомленні, МЗС повинно повідомити Раду Європи та Організацію Об’єднаних Націй.

Президент наголосив, що, згідно із законом "Про Національне антикорупційне бюро України" та Кримінальним процесуальним кодексом, НАБУ наділено повноваженнями центрального органу з міжнародного співробітництва у розслідуванні кримінальних проваджень, тобто бюро може напряму комунікувати з міжнародними партнерами щодо розслідування корупційних діянь, надсилати та отримувати запити про міжнародну правову допомогу.

У прес-службі президента заявили, що "через відсутність політичної волі з боку колишнього президента України та з метою перешкоджання роботі НАБУ реалізація повноважень бюро здійснювати міжнародну співпрацю блокувалася".

"З метою виконання Національним бюро згаданих повноважень прошу невідкладно повідомити депозитаріїв міжнародних багатосторонніх договорів про визнання Україною з 25 січня 2015 року Національного бюро центральним органом (разом із Міністерством юстиції України та Генеральною прокуратурою України) у сфері міжнародно-правового співробітництва у кримінальних провадженнях, надіславши відповідні заяви до шести визначених міжнародних багатосторонніх договорів, учасником яких є Україна", - зазначається у дорученні президента.

Нагадаємо керівник місії МВФ в Україні Рон ван Роден під час зустрічі з Володимиром Зеленським 28 травня наголосив на важливості продовження роботи антикорупційних інституцій - НАБУ, САП та Вищого антикорупційного суду.

Як повідомляло РБК-Україна, представники місії МВФ у Києві 24 травня провели зустріч з керівництвом Національного антикорупційного бюро (НАБУ). Темою обговорення став стан боротьби з топ-корупцією.