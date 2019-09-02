Президент доручив підготувати план реструктуризації "Укрзалізниці"

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент доручив підготувати цей план до кінця 2019 року

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів підготувати план реструктуризації "Укрзалізниці". Про це він заявив на нараді за участю представників парламенту, Кабміну та правоохоронних органів, передає кореспондент РБК-Україна.

Президент доручив підготувати цей план до кінця 2019 року.

"Підготувати план реструктуризації "Укрзалізниці". У тому числі з метою лібералізації ринку локомотивної тяги та підвищення прозорості "Укрзалізниці". Строк до кінця 2019 року", - заявив він.

Раніше Гончарук заявляв, що Кабінет міністрів планує розділити "Укрзалізницю" на три компанії і продати її частину приватним інвесторам.

За його словами, УЗ слід розділити на три частини, а одну з них залишити у державній власності. Він додав, що та частина компанії, де є природна монополія повинна залишитися державною.

Також відзначимо, раніше в "Укрзалізниці" заявили, що будуть просити в уряду дозволу підвищити ціну на пасажирські квитки до рівня собівартості перевезень.