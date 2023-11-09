Президент Португалії призначив дострокові вибори до парламенту: названо причину

Президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза вирішив розпустити парламент та призначити дострокові вибори у 2024 році. Рішення пов'язане із відставкою прем'єр-міністра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне агентство EFE .

Марсело Ребелу де Соуза ухвалив рішення про розпуск парламенту та призначення дострокових виборів на 10 березня. Це рішення було ухвалене у зв'язку з політичною кризою, спричиненою відставкою прем'єр-міністра Антоніу Кошти.



"Я виступаю за розпуск Асамблеї Республіки та призначення виборів на 10 березня 2024 року", - заявив президент у заяві для країни через два дні після того, як Кошта подав у відставку.

Марсело Ребелу де Соуза заявив, що ухвалив рішення про дострокові вибори самостійно, зважаючи на свої переконання. Він вважає, що перемога соціалістів на виборах 2022 була пов'язана з особистістю прем'єр-міністра Антоніу Кошти. Тому, на його думку, збереження влади соціалістів із іншим прем'єр-міністром було б менш перспективним варіантом.

Португальський лідер заявив, що офіційно оголосить про розпуск парламенту та дострокові вибори у грудні. Він зробить це після затвердження бюджету на 2024 рік, щоб забезпечити економічну та соціальну стабільність у країні та продовжити реалізацію Плану відновлення та підвищення стійкості.

Він також хоче дати Соціалістичній партії час для призначення нового лідера.

Президент Португалії подякував Кості за його роботу в умовах пандемії COVID-19, війни в Україні та інших складних міжнародних подій. Він також заявив про намір розібратися у судовій справі, що спричинило відставку прем'єр-міністра.

Чому Кошта подав у відставку

У вівторок, 7 листопада, прем'єр-міністр Антоніу Кошта подав у відставку у зв'язку з розслідуванням можливих зловживань, активної та пасивної корупції та впливом у бізнесі з виробництва літію та водню.

Суддя перевіряє, чи не було порушень закону, коли уряд Португалії вирішував, кому дозволити видобувати літій на кордоні з Іспанією, і будувати завод із виробництва водню та центр обробки даних у місті Сінеш. За словами екс-прем'єра, він не робив жодних протиправних дій.