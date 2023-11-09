Президент Португалии назначил досрочные выборы в парламент: названа причина

Президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза решил распустить парламент и назначить досрочные выборы в 2024 году. Решение связано с отставкой премьер-министра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное агентство EFE .

Марсело Ребелу де Соуза принял решение о роспуске парламента и назначении досрочных выборов на 10 марта. Это решение было принято в связи с политическим кризисом, вызванным отставкой премьер-министра Антониу Кошты.



“Я выступаю за роспуск Ассамблеи Республики и назначение выборов на 10 марта 2024 года”, - заявил президент в заявлении для страны через два дня после того, как Кошта подал в отставку.

Марсело Ребелу де Соуза заявил, что принял решение о досрочных выборах самостоятельно, исходя из своих убеждений. Он считает, что победа социалистов на выборах 2022 года была связана с личностью премьер-министра Антониу Кошты. Поэтому, по его мнению, сохранение власти социалистов с другим премьер-министром было бы менее перспективным вариантом.

Португальский лидер заявил, что официально объявит о роспуске парламента и досрочных выборах в декабре. Он сделает это после утверждения бюджета на 2024 год, чтобы обеспечить экономическую и социальную стабильность в стране и продолжить реализацию Плана восстановления и повышения устойчивости.

Он также хочет дать Социалистической партии время для назначения нового лидера.

Президент Португалии поблагодарил Косту за его работу в условиях пандемии COVID-19, войны в Украине и других сложных международных событий. Он также заявил о намерении разобраться в судебном деле, которое стало причиной отставки премьер-министра.

Почему Кошта подал в отставку

Во вторник, 7 ноября, премьер-министр Антониу Кошта подал в отставку, в связи с расследованием возможных злоупотреблений, активной и пассивной коррупции и влиянием в бизнесе по производству лития и водорода.

Судья проверяет, не было ли нарушений закона, когда правительство Португалии решало, кому разрешить добывать литий на границе с Испанией, и строить завод по производству водорода и центр обработки данных в городе Синеш. По словам экс-премьера он не совершал никаких противоправных действий.