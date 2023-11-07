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Прем'єр Португалії подав у відставку на тлі корупційного скандалу

Порту, Вівторок 07 листопада 2023 17:28
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Прем'єр Португалії подав у відставку на тлі корупційного скандалу Фото: Антоніу Кошта, прем'єр Португалії (twitter.com/antoniocostapm)
Автор: Іван Носальський

Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта вирішив подати у відставку після того, як поліція провела у нього обшуки у рамках справи про корупцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico та Diario de Noticas.

Корупційний скандал

Сьогодні, 7 листопада, крім обшуків у резиденції Кошти, поліція також затримала його адміністрацію Вітора Ескаріа, розповів генпрокурор Португалії.

У заяві прокуратури сказано, що зараз ведеться слідство щодо причетності Кошти до схем видобутку літію на півночі Португалії та проекту з виробництва "зеленого водню" у місті Синеш.

Португальський уряд під керівництвом прем'єра підтримав безліч проектів з видобутку літію в різних районах Португалії, але вони виявилися сумнівними через низьку якість елементів, що видобуваються, і непомірну шкоду навколишньому середовищу, яка очікується від їх реалізації.

Реакція Кошти

Сам Кошта, реагуючи на підозру на його адресу, заявив, що на його совісті немає жодних протиправних дій.

Чиновник також наголосив, що "посада прем'єра несумісна з будь-якими підозрами у його чесності".

Варто зауважити, що Кошта очолює уряд Португалії з 2015 року.

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