Президент Польши заявил, что Россию нужно принудить выплатить компенсации Украине

Президент Польши Анджей Дуда считает, что Россия может отказаться выплачивать компенсации Украине. Он заявил, что РФ нужно принудить возместить ущерб за разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVN24 .

Соответсвующее заявление президент Польши сделал во время рабочего визита в Эстонию, где встретился с коллегой Аларом Карисом. На встрече лидеры обсудили российскую агрессию против Украины.

"Мы глубоко верим, что международное сообщество... принудит Россию к выплате контрибуции на восстановление того, что было разрушено в Украине", - заявил Дуда.