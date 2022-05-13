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Президент Польщі заявив, що Росію потрібно примусити виплатити компенсації Україні

Фото: президент Польщі Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що Росія може відмовитися виплачувати компенсації Україні. Він заявив, що РФ потрібно примусити відшкодувати збитки за руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVN24.

Відповідну заяву президент Польщі зробив під час робочого візиту до Естонії, де зустрівся з колегою Аларом Карісом. На зустрічі лідери обговорили російську агресію проти України.

"Ми глибоко віримо, що міжнародна спільнота... примусить Росію до виплати контрибуції на відновлення того, що було зруйновано в Україні", - заявив Дуда.

Варто відзначити, що з початку повномасштабної війни Польща є одним з головних партнерів України. Країна надавала фінансову, гуманітарну та військову допомогу.

Крім того, нещодавно Анджей Дуда заявив, що Польща лобіюватиме питання надання Україні статуса кандидата в члени ЄС.

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