Президент Польщі заявив, що Росію потрібно примусити виплатити компенсації Україні

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що Росія може відмовитися виплачувати компенсації Україні. Він заявив, що РФ потрібно примусити відшкодувати збитки за руйнування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVN24.
Відповідну заяву президент Польщі зробив під час робочого візиту до Естонії, де зустрівся з колегою Аларом Карісом. На зустрічі лідери обговорили російську агресію проти України.
"Ми глибоко віримо, що міжнародна спільнота... примусить Росію до виплати контрибуції на відновлення того, що було зруйновано в Україні", - заявив Дуда.
Варто відзначити, що з початку повномасштабної війни Польща є одним з головних партнерів України. Країна надавала фінансову, гуманітарну та військову допомогу.
Крім того, нещодавно Анджей Дуда заявив, що Польща лобіюватиме питання надання Україні статуса кандидата в члени ЄС.
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