ru ua
Чт, 05 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Польша и Украина подписали документ о предоставлении безопасности и оборонной поддержки

Новина українською →
Польша, Четверг 05 мая 2022 22:07
Польша и Украина подписали документ о предоставлении безопасности и оборонной поддержки Фото: Денис Шмыгаль (facebook.com)
Автор: Евгений Прокопенко

Польша и Украина подписали важный документ о поддержке в сфере безопасности и обороны, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Его содержания он не разглашал.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на RMF-24.

"Это был чрезвычайно плодотворный день, мы имели много международных встреч, в частности, с премьер-министрами Исландии, Швеции и Польши", - сказал Шмигаль на пресс-конференции.

Он отметил, что с первого дня российского вторжения на его страну Польша была чрезвычайно активной и решительно поддерживала Украину.

"Сегодня мы подписали письмо с премьер-министром Матеушем Моравецким, документ о поддержке в сфере безопасности и обороны. Чрезвычайно, очень важный документ. Я не могу раскрывать его содержание, но это важный шаг для оказания специальной технологии и специальной поддержки в сфере безопасности и обороны", - сказал Шмыгаль.

Напомним, в своем выступлении глава правительства призвал европейских коллег посодействовать восстановлению Украины, пострадавшей от войны с Россией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
"Нужен быстрый шаг": Зеленский призвал немедленно предоставить Украине статус кандидата в ЕС
"Нужен быстрый шаг": Зеленский призвал немедленно предоставить Украине статус кандидата в ЕС
DAILY
Война, мобилизация и эскалация. Чего ждать от Путина на 9 мая
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Война, мобилизация и эскалация. Чего ждать от Путина на 9 мая