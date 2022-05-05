Польша и Украина подписали документ о предоставлении безопасности и оборонной поддержки

Польша и Украина подписали важный документ о поддержке в сфере безопасности и обороны, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Его содержания он не разглашал.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на RMF-24 .

"Это был чрезвычайно плодотворный день, мы имели много международных встреч, в частности, с премьер-министрами Исландии, Швеции и Польши", - сказал Шмигаль на пресс-конференции.

Он отметил, что с первого дня российского вторжения на его страну Польша была чрезвычайно активной и решительно поддерживала Украину.

"Сегодня мы подписали письмо с премьер-министром Матеушем Моравецким, документ о поддержке в сфере безопасности и обороны. Чрезвычайно, очень важный документ. Я не могу раскрывать его содержание, но это важный шаг для оказания специальной технологии и специальной поддержки в сфере безопасности и обороны", - сказал Шмыгаль.