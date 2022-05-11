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Польша будет лоббировать кандидатство Украины в Евросоюзе, - Дуда

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Варшава, Среда 11 мая 2022 18:13
Польша будет лоббировать кандидатство Украины в Евросоюзе, - Дуда Фото: президент Польши Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Польские власти будут лоббировать предоставление статуса кандидата в Евросоюз для Украины среди лидеров стран, которые занимают более сдержанную позицию по этому вопросу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Польши Анджея Дуды.

"Я принял предложение осуществить своеобразную лоббистскую миссию для Украины среди наших коллег в странах Европейского Союза в Западной Европе. Особенно там, где есть сомнения, должна ли Украина быстро получить этот статус кандидата", - заявил президент Польши.

Он отметил, что Украина должна ощущать поддержку Европы в противостоянии с Россией.

"Мы не сомневаемся, что она (Украина - ред.) должна получить этот статус как можно скорее, и мы будем убеждать в этом в разных местах, попытаемся убедить, чтобы Украина получила эту поддержку", - подчеркнул Дуда.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что вступление Украины в состав Европейского союза может длиться несколько десятилетий. Он также предложил создать "европейское политическое сообщество", которое могло бы принять в свои ряды нашу страну.

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