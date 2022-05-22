Президент Польши выступает перед нардепами. В Раде присутствует и Зеленский

"В парламенте выступает президент Польши Анджей Дуда. Также на выступлении присутствует президент Украины и правительство", - написал Железняк.

Обновлено. Со временем нардеп сообщил, что свое выступление начал и украинский президент Владимир Зеленский.

"Выступает президент Украины Владимир Зеленский со словами благодарности народу Польши за помощь и поддержку", - добавил Железняк.

Напомним, накануне польский лидер Анджей Дуда прибыл с визитом в Украину. Ранее анонсировалось, что он выступит с посланием в Верховной раде как первый глава иностранного государства с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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