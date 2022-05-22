Президент Польщі виступає перед нардепами. В Раді присутній і Зеленський

Сьогодні, 22 травня президент Польщі Анджей Дуда почав свій виступ у Верховній раді. У парламенті також присутній і глава держави Володимир Зеленський.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа від "Голосу" Ярослава Железняка в Telegram.
"У Парламенті виступає президент Польщі Анджей Дуда. Також на виступі присутній президент України та уряд", - написав Железняк.
Оновлено. Згодом нардеп повідомив, що свій виступ почав і український президент Володимир Зеленський.
"Виступає президент України Володимир Зеленський зі словами подяки народу Польщі за допомогу та підтримку", - додав Железняк.
Нагадаємо, напередодні польський лідер Анджей Дуда прибув із візитом до України. Раніше анонсувалося, що він виступить з посланням у Верховній раді як перший глава іноземної держави з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.