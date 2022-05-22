ru ua
Вс, 22 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Дуда прибыл с визитом в Украину. Выступит в Раде

Новина українською →
Киев, Воскресенье 22 мая 2022 03:24
Дуда прибыл с визитом в Украину. Выступит в Раде Фото: президент Польши Анджей Дуда (flickr.com/andrzej_duda)
Автор: Артур Родивилов

Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Украину. В воскресенье он собирается выступить в Верховной раде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт польского президента.

Отмечается, что в воскресенье в парламенте Украины президент Республики Польша выступит с посланием в качестве первого главы иностранного государства с начала войны".

Недавно Дуда выразил мнение, что война, которую развязала Россия против Украины, должна завершиться возвращением Киеву всех захваченных территорий. Он назвал это очень важным вопросом лично для себя, для безопасности Польши и для будущего.

Кроме того, Дуда заявил, что Польша будет лоббировать вопрос предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Анджей Дуда
NEWS
Москва пообещала изучить возможность обмена военных из "Азовстали" на Медведчука
Москва пообещала изучить возможность обмена военных из "Азовстали" на Медведчука
DAILY
Руины, "Бермуды" и подарок от Путина. Как выглядит и чем живет военный Харьков
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Руины, "Бермуды" и подарок от Путина. Как выглядит и чем живет военный Харьков