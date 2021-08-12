Президент Польши приедет на саммит Крымской платформы

Президент Польши Анджей Дуда приедет в Киев ко Дню независимости Украины. Он примет участие в саммите Крымской платформы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу канцелярии польского президента.
"23 и 24 августа президент Республики Польша Анджей Дуда примет участие в саммите Крымской платформы и праздновании Дня независимости Украины в Киеве", - говорится в сообщении.
По состоянию на 11 августа, участие в саммите подтвердили 38 стран.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал четыре тематические панели Крымской платформы и анонсировал отдельное заседание с участием глав делегаций.