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Президент Польщі приїде на саміт Кримської платформи

Автор: РБК-Україна

Президент Польщі Анджей Дуда приїде до Києва до Дня Незалежності України. Він візьме участь у саміті Кримської платформи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу канцелярії польського президента.

"23 і 24 серпня президент Республіки Польща Анджей Дуда візьме участь у саміті Кримської платформи та святкуванні Дня Незалежності України в Києві", - йдеться в повідомленні.

Станом на 11 серпня, участь у саміті підтвердили 38 країн.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав чотири тематичні панелі Кримської платформи і анонсував окреме засідання за участю голів делегацій.

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Кримська платформаАнджей Дуда