Президент Польши обвинил власти Германии в нарушении обещания по поставке танков
Президент Польши Анджей Дуда обвинил федеральное правительство Германии в нарушении обещания по согласованному обмену танками. Он выразил разочарование необязательностью Берлина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.
"Вы не сдержали это обещание. Мы очень разочарованы этим", - сказал Дуда в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.
Польский президент напомнил, что Варшава передала Украине большое количество танков. По его словам, это ослабило военный потенциал и страна надеялась на поддержку НАТО, США и Германии. Он добавил, что большая часть танков - это немецкие Leopard.
"Если бы нас поддержала Германия, если бы мы получили замену, то мы были бы очень счастливы", - отметил Дуда, добавив, что немецкое правительство делает слишком мало для поддержки Украины.
Напомним, в конце апреля Польша передала Украине более 200 танков Т-72 и десятки боевых машин пехоты.
Отметим, в этом году Германия начала поставлять Чехии танки Leopard 2 A4 взамен переданных Украине Т-72.
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