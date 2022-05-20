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Вместо переданных Украине Т-72. Чехия в этом году начнет получать танки Leopard, - СМИ

Новина українською →
Берлин, Пятница 20 мая 2022 09:52
Вместо переданных Украине Т-72. Чехия в этом году начнет получать танки Leopard, - СМИ Фото: Чехия получит от Германии танки Leopard взамен на переданные советские Украине (wikipedia.org)
Автор: Мария Кучерявец

Германия уже в этом году начать поставки Чехии первой партии танков Leopard 2 A4. Страна получит их на замену переданным Украине советским образцам Т-72.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Der Spiegel.

"Поставка должна начаться в этом году и будет включать также 30-дневный запас 120-мм боеприпасов. Оборудование и боеприпасы поступят из запасов промышленности и финансируются Федеративной Республикой Германия. Ответственность за дальнейшее обслуживание возлагается на Чешскую Республику", - пишет издание.

В тексте отмечается, что Чехия намерена значительно поддерживать Украину, а потому уже отправила 20 основных боевых танков Т-72 из собственных запасов.

Теперь, на первом этапе Чехия должна получить 14 боевых танков Leopard 2 A4 и бронированную ремонтно-эвакуационную машину на базе Leopard 2 как замену собственных поставок Украине.

Напомним, ранее министр обороны Чехии Яна Чернохова, заявила, что ее страна намерена поставить Украине советские танки, которые находятся в армии страны. В то же время власть ведет переговоры с Германией о предоставлении Чехии танков Leopard.

Ранее сообщалось, что Германия и Чехия усиливают оборонное сотрудничество для поддержки Украины.

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