Президент Польщі звинуватив владу Німеччини в порушенні обіцянки щодо постачання танків

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt .

"Ви не дотрималися цієї обіцянки. Ми дуже розчаровані цим", - сказав Дуда в кулуарах Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Польський президент нагадав, що Варшава передала Україні велику кількість танків. За його словами, це послабило військовий потенціал і країна сподівалася на підтримку НАТО, США та Німеччини. Він додав, що більша частина танків - це німецькі Leopard.

"Якби нас підтримала Німеччина, якби ми отримали заміну, то ми були б дуже щасливі", - зазначив Дуда, додавши, що німецький уряд робить занадто мало для підтримки України.