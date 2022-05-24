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Президент Польщі звинуватив владу Німеччини в порушенні обіцянки щодо постачання танків

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Давос, Вівторок 24 травня 2022 18:18
Президент Польщі звинуватив владу Німеччини в порушенні обіцянки щодо постачання танків Фото: президент Польщі Анджей Дуда (flickr.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Польщі Анджей Дуда звинуватив федеральний уряд Німеччини в порушенні обіцянки щодо узгодженого обміну танками. Він висловив розчарування необов'язковістю Берліна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.

"Ви не дотрималися цієї обіцянки. Ми дуже розчаровані цим", - сказав Дуда в кулуарах Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Польський президент нагадав, що Варшава передала Україні велику кількість танків. За його словами, це послабило військовий потенціал і країна сподівалася на підтримку НАТО, США та Німеччини. Він додав, що більша частина танків - це німецькі Leopard.

"Якби нас підтримала Німеччина, якби ми отримали заміну, то ми були б дуже щасливі", - зазначив Дуда, додавши, що німецький уряд робить занадто мало для підтримки України.

Нагадаємо, в кінці квітня Польща передала Україні понад 200 танків Т-72 і десятки бойових машин піхоти.

Зазначимо, цього року Німеччина почала постачати Чехії танки Leopard 2 A4 замість переданих Україні Т-72.

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