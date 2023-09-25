Президент Польщі назвав умову постачання зброї Україні

"Я зовсім по-іншому інтерпретував заяву прем'єр-міністра. Можливо тому, що я нещодавно з ним розмовляв, зокрема про передачу техніки Україні", - сказав він.

За його словами, "не може бути й мови" про відправку будь-якої нової техніки, яку Польща зараз закуповує, такої як артилерійські гаубиці К2 або танки К9. "Ця техніка має послужити посиленню польської армії. Ми не витрачаємо мільярди, щоб раптом віддати їх", - сказала вона.

"Але це не означає, що ми взагалі не передаватимемо зброю Україні. Коли стару техніку замінюють на сучасну, у мене немає проблем відправити її українцям", - додав Дуда.

Польський президент закликав пам'ятати, хто найбільше виграє, якщо Польща та Україна розійдуться. "Наслідки можуть бути трагічними", - сказав він.

Загострення відносин між Польщею та Україною

Відносини між Польщею та Україною значно погіршилися після того, як Варшава 15 вересня продовжила заборону імпорту зерна з України всупереч рішенню Єврокомісії.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава припинила постачання зброї в Україну,

Після цього США вимагали від Польщі роз'яснень щодо підтримки України після того, як польські офіційні особи припустили, що Варшава може припинити військову допомогу Києву.