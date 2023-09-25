RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Президент Польши назвал условие поставок оружия Украине

Фото: Анджей Дуда готов передать Украине старую военную технику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Польша готова поставлять Украине старую военную технику, которая будет замещаться за счет закупки новой. Таким образом президент Польши Анджей Дуда прокомментировал заявление премьер-министра Матеуша Моравецкого о прекращении поставок Киеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой интервью Дуды польской газете Super Express.

"Я совершенно по-другому интерпретировал заявление премьер-министра. Может быть, потому, что я недавно с ним разговаривал, в том числе о передаче техники  Украине", - сказал он.

По его словам, "не может быть и речи", об отправке какой-либо новой техники, которую Польша сейчас закупает, такой как артиллерийские гаубицы К2 или танки К9. "Эта техника должна послужить усилению польской армии. Мы не тратим миллиарды, чтобы вдруг отдать их", - сказала он.

"Но это не значит, что мы вообще не будем передавать оружие Украине. Когда старую технику заменяют на современную, у меня нет проблем отправить ее украинцам", - добавил Дуда.

Польский президент призвал помнить, кто больше всего выиграет, если Польша и Украина разойдутся. "Последствия могут быть трагическими", - сказал он.

Обострение отношений между Польшей и Украиной

Отношения между Польшей и Украиной значительно ухудшились после того, как Варшава 15 сентября продлила запрет на импорт зерна из Украины вопреки решению Еврокомиссии.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава прекратила поставки оружия в Украину,

После этого США потребовали от Польши разъяснений по поводу поддержки Украины после того, как польские официальные лица предположили, что Варшава может прекратить военную помощь Киеву.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаВооруженные силы Украины