UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Президент Польщі ініціював заборону в країні "бандерівського символу"

Фото: президент Польщі Кароль Навроцький (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Президент Польщі Кароль Навроцький у анонсував законодавчу ініціативу, яка передбачає прирівнювання "бандерівського символу" до нацистських.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wirtualna Polska.

Навроцький анонсував власний законопроект, який передбачатиме продовження процесу надання громадянства з трьох до десяти років.

Він також пропонує включити до законопроекту положення, що прирівнює "бандерівський символ" до символів, що відповідають нібито німецькому націонал-соціалізму у кримінальному кодексі.

"Усі ці рішення відповідають інтересам як польської національної спільноти, так і наших добрих відносин з Україною, які мають будуватися на засадах справедливості, на засадах правди та всупереч російській пропаганді", - зазначив президент.

Нагадаємо, що президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон про соцдопомогу для безробітних українців.

Вони можуть залишитися без популярної виплати та безкоштовного медобслуговування.

Навроцький запропонував власний "варіант" спеціального закону. Він закликав уряд і парламентські сили протягом двох тижнів напрацювати узгоджений документ.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаПольща