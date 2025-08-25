Президент Польши инициировал запрет в стране "бандеровского символа"

Навроцкий анонсировал собственный законопроект, который будет предусматривать продление процесса предоставления гражданства с трех до десяти лет.

Он также предлагает включить в законопроект положение, приравнивающее "бандеровский символ" к символам, соответствующим якобы немецкому национал-социализму в уголовном кодексе.

"Все эти решения отвечают интересам как польского национального сообщества, так и наших добрых отношений с Украиной, которые должны строиться на принципах справедливости, на принципах правды и вопреки российской пропаганде", - отметил президент.