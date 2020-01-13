Президент подписал закон об изменении механизма поступления абитуриентов в вузы

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил законопроект №2299 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о совершенствовании образовательной деятельности в сфере высшего образования". Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью от президента 13 января.

Законом регулируется процедура лицензирования образовательной деятельности, поступления для обучения для получения высшего образования, реализации междисциплинарных образовательных программ, а также отдельных вопросов, касающихся обеспечения качества высшего образования, студентоцентрированного обучения, форм получения образования, требований к руководителю учреждения высшего образования, Национальной рамки квалификаций и тому подобное.

Предусмотрено, что при приеме на обучение в учреждения высшего образования учитываются достижения поступающих на международных олимпиадах; предусматривается расширение доступа к высшему образованию для лиц, которые законом признаны участниками боевых действий и которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, принимали участие в антитеррористической операции (операции Объединенных сил), обеспечении ее проведения, а также для военнослужащих военной службы по контракту. Также урегулируется прием на обучение иностранных граждан.

Законом также:

уточнено определение отдельных терминов;

упрощена процедура лицензирования образовательной деятельности в сфере высшего образования;

переосмыслен статус национального учреждения высшего образования, укреплен статус исследовательского университета и усилены требования для его предоставления;

созданы условия для развития междисциплинарных программ, образовательных программ общего и двойного диплома;

унормирована дуальная форма получения высшего образования;

установлены требования к ведению образовательной деятельности по так называемым регулируемым профессиям;

усовершенствована структура высших учебных заведений;

упорядочивается деятельность структурных подразделений.

Напомним, 18 декабря Рада поддержала во втором чтении законопроект №2299.

В интервью РБК-Украина глава Минобразования Анна Новосад рассказала, что Министерство образования и науки планирует оптимизировать сеть университетов. Она подчеркивала, что такое решение позволит изменить систему финансирования университетов, которая позволит улучшить качество высшего образования в Украине.

Добавим также, в ноябре министерство временно приостановило аттестацию вузов. Приостановка аттестации вызвана необходимостью осуществить донабор экспертов в комиссию по аттестации. Продолжат аттестацию в начале 2020 года.