Президент підписав закон про зміну механізму вступу абітурієнтів до вишів

Президент України Володимир Зеленський схвалив законопроект №2299 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти". Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документа - повернуто з підписом від президента 13 січня.

Законом регулюється процедура ліцензування освітньої діяльності, надходження для навчання для здобуття вищої освіти, реалізації міждисциплінарних освітніх програм, а також окремих питань, що стосуються забезпечення якості вищої освіти, на студента навчання, форм отримання освіти, вимог до керівника установи вищої освіти, Національної рамки кваліфікацій і тому подібне.

Передбачено, що при прийомі на навчання до закладів вищої освіти враховуються досягнення вступників на міжнародних олімпіадах; передбачається розширення доступу до вищої освіти для осіб, які законом визнані учасниками бойових дій і які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції (операції Об'єднаних сил), забезпеченні її проведення, а також для військовослужбовців військової служби за контрактом. Також врегулюється прийом на навчання іноземних громадян.

Законом також:

уточнено визначення окремих термінів;

спрощена процедура ліцензування освітньої діяльності у сфері вищої освіти;

переосмислений статус національного закладу вищої освіти, укріплений статус дослідницького університету і посилені вимоги для його надання;

створені умови для розвитку міждисциплінарних програм, освітніх програм загального та подвійного диплома;

унормована дуальна форма здобуття вищої освіти;

встановлені вимоги до ведення освітньої діяльності по так званим регульованим професіями;

удосконалено структуру вищих навчальних закладів;

упорядковується діяльність структурних підрозділів.

Нагадаємо, 18 грудня Рада підтримала в другому читанні законопроект №2299.

В інтерв'ю РБК-Україна голова Міносвіти Анна Новосад розповіла, що Міністерство освіти і науки планує оптимізувати мережу університетів. Вона підкреслювала, що таке рішення дозволить змінити систему фінансування університетів, яка дозволить поліпшити якість вищої освіти в Україні.

Додамо також, у листопаді міністерство тимчасово призупинило атестацію вузів. Призупинення атестації викликане необхідністю здійснити донабір експертів у комісію з атестації. Продовжать атестацію на початку 2020 року.