Президент підписав закон про зміну механізму вступу абітурієнтів до вишів

Законом регулюється процедура ліцензування освітньої діяльності
Президент України Володимир Зеленський схвалив законопроект №2299 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти". Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.
Останній етап проходження документа - повернуто з підписом від президента 13 січня.
Законом регулюється процедура ліцензування освітньої діяльності, надходження для навчання для здобуття вищої освіти, реалізації міждисциплінарних освітніх програм, а також окремих питань, що стосуються забезпечення якості вищої освіти, на студента навчання, форм отримання освіти, вимог до керівника установи вищої освіти, Національної рамки кваліфікацій і тому подібне.
Передбачено, що при прийомі на навчання до закладів вищої освіти враховуються досягнення вступників на міжнародних олімпіадах; передбачається розширення доступу до вищої освіти для осіб, які законом визнані учасниками бойових дій і які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції (операції Об'єднаних сил), забезпеченні її проведення, а також для військовослужбовців військової служби за контрактом. Також врегулюється прийом на навчання іноземних громадян.
Законом також:
Нагадаємо, 18 грудня Рада підтримала в другому читанні законопроект №2299.
В інтерв'ю РБК-Україна голова Міносвіти Анна Новосад розповіла, що Міністерство освіти і науки планує оптимізувати мережу університетів. Вона підкреслювала, що таке рішення дозволить змінити систему фінансування університетів, яка дозволить поліпшити якість вищої освіти в Україні.
Додамо також, у листопаді міністерство тимчасово призупинило атестацію вузів. Призупинення атестації викликане необхідністю здійснити донабір експертів у комісію з атестації. Продовжать атестацію на початку 2020 року.