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Президент подписал закон об аудите безопасности автодорог

Новости » Политика     13.11.2019 - 19:41
Президент подписал закон об аудите безопасности автодорог
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Законопроект был принят Радой 17 октября

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №1061 о проведении аудита безопасности автомобильных дорог. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Как сообщается, данный документ вносит изменения в законы о дорожном движении и автомобильных дорогах, которыми вводит понятие экономических издержек в связи с гибелью или травмированием вследствие автомобильных аварий.

Кроме того, закон вводит аудит безопасности автомобильных дорог на стадии проектирования и после введения в эксплуатацию, а также проверку безопасности автодорог во время использования. Проведение аудита обязательное на международных и национальных автодорогах.

"Внедрение норм закона позволит повысить безопасность на дорогах, снизить уровень аварийности и тяжести последствий ДТП, а также будет способствовать интеграции автомобильных дорог общего пользования Украины в международную дорожную сеть с высоким уровнем безопасности инфраструктуры", - отметили в пресс-службе президента.

Напомним, что законопроект №1061 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по управлению безопасностью автомобильных дорог" был принят во втором чтении украинским парламентом 17 октября. За основу документ был принят 12 сентября.

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