Президент подписал указ о снятии препятствий для бизнеса на таможне

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Указ направлен на минимизацию влияния силовых органов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ для предотвращения создания препятствий для бизнеса на таможне. Об этом заявил заместитель руководителя офиса президента Украины Алексей Гончарук во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Гончарук, суть указа сводится к решению тактических вещей.

"Во-первых, это решение проблемы так называемых "писем счастья". Это означает, что силовые органы имели практику, когда присылали специальное письмо на таможню для того, чтобы создать препятствия для бизнеса. Это сотни случаев в месяц", - сообщил он.

Гончарук заявил, что внимание правоохранительных органов обратили на то, что этого делать больше нельзя. "Если практика будет продолжаться, мы примем действия для ее прекращения", - рассказал Гончарук.

Как сообщало РБК-Украина, 6 июля, президент Украины Владимир Зеленский потребовал от руководителей Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен написать заявления в течение двух дней под угрозой увольнения.

Отметим, в начале марта правительство одобрило запуск разделения Государственной фискальной службы на государственную таможенную службу и Государственную налоговую служу. Напомним, 5 июля, Кабинет министров назначил Максима Нефьодова главой Государственной таможенной службы.