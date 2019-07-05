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Без повторной жеребьевки партии-аутсайдеры могут обжаловать результаты выборов, - эксперт

Новости » Выборы 2019    05.07.2019 - 13:46
Без повторной жеребьевки партии-аутсайдеры могут обжаловать результаты выборов, - эксперт
Фото: ЦИК (из открытых источников)

Эксперт считает, что препятствий для быстрого проведения повторной жеребьевки нет

Ситуация с "Рухом нових сил" создала правовой прецедент, а чтобы обезопаситься от обжалований и претензий, ЦИК нужно было провести повторную жеребьевку сразу. Об этом заявил политолог Владислав Дзивидзинский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Если после ручного ввода Центральной избирательной комиссией в избирательный бюллетень партии "Рух новых сил" не провести повторную жеребьевку, то вполне вероятно участники избирательного процесса, которые не набрали достаточного количества голосов, будут оспаривать результаты выборов под предлогом нарушения процедуры нумерации партий в бюллетене", - отмечает эксперт.

Он утверждает: ситуация с РНС создала правовой прецедент, и чтобы обезопаситься от обжалований и претензий, ЦИК нужно было провести повторную жеребьевку сразу.

"Своим решением предоставить номер одной из политических партий ЦИК создала почву для сомнений в легитимности избирательного процесса. На самом деле, особых препятствий для быстрого проведения повторной жеребьевки нет. Тем более, что руководство полиграфического комбината "Украина" заявило, что мощностей для быстрой печати у них достаточно", - пишет политолог.

Он подчеркивает: в интересах всех, чтобы повторная жеребьевка прошла как можно быстрее и печать бюллетеней с новой нумерацией была уже начата. Поскольку именно обжалование и затяжные судебные разбирательства со стороны ЦИК займут то же время, которое было бы потрачено на печать бюллетеней.

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Новости Украины Порошенко Зеленский жеребьевкаЦентральная избирательная комиссия
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