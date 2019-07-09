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Президент підписав указ про скасування перешкод для бізнесу на митниці

Новини » Економіка    09.07.2019 - 15:08
Президент підписав указ про скасування перешкод для бізнесу на митниці
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Указ направлений на мінімізацію впливу силових органів

Президент України Володимир Зеленський підписав указ для запобігання створенню перешкод для бізнесу на митниці. Про це заявив заступник керівника офісу президента України Олексій Гончарук під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Гончарук, суть указу зводиться до вирішення тактичних речей.

"По-перше, це вирішення проблеми так званих "листів щастя". Це означає, що силові органи мали практику, коли надсилали спеціальний лист на митницю для того, щоб створити перешкоди бізнесу. Це сотні випадків на місяць", - повідомив він.

Гончарук заявив, що увагу правоохоронних органів звернули на те, що це робити більше не можна. "Якщо практика буде продовжуватись, ми вживатимемо дій для її припинення", - розповів Гончарук.

Як повідомляло РБК-Україна, 6 липня, президент України Володимир Зеленський вимагав від керівників Волинської, Закарпатської, Чернівецької та Львівської митниць написати заяви протягом двох днів під загрозою звільнення.

Зазначимо, на початку березня уряд схвалив запуск поділу Державної фіскальної служби на Державну митну службу і Державну податкову служу. Нагадаємо, 5 липня, Кабінет міністрів призначив Максима Нефьодова главою Державної митної служби.

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