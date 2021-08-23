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Президент підписав санкції проти Деркача і російського агента Килимника

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Київ, Понеділок 23 серпня 2021 00:39
Президент підписав санкції проти Деркача і російського агента Килимника Фото: президент підписав санкції проти Деркача і російського агента Килимника (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Полисученко

Зеленський підписав указ про санкції проти Андрія Деркача і російського агента Костянтина Килимника. У додатках до указів президента про введення в дію рішення РНБО про санкції вказано ще цілий ряд фізичних і юридичних осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт президента України.

Проти народного депутата Андрія Деркача раніше вже були введені санкції в США за його спроби вплинути на президентські вибори в Сполучених Штатах в 2020 році.

Також РНБО застосувала санкції проти російського бізнесмена Костянтина Килимника, який, за даними США, діяв у змові з Деркачем.

Раньше РНБО ввела санкції проти нардепа Деркача.

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