Президент підписав санкції проти Деркача і російського агента Килимника

Зеленський підписав указ про санкції проти Андрія Деркача і російського агента Костянтина Килимника. У додатках до указів президента про введення в дію рішення РНБО про санкції вказано ще цілий ряд фізичних і юридичних осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт президента України.

Проти народного депутата Андрія Деркача раніше вже були введені санкції в США за його спроби вплинути на президентські вибори в Сполучених Штатах в 2020 році.

Також РНБО застосувала санкції проти російського бізнесмена Костянтина Килимника, який, за даними США, діяв у змові з Деркачем.