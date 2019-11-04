Президент подписал ратификацию налогового соглашения с Малайзией

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 4 ноября, подписал законопроект №0002 "О ратификации соглашения между правительством Украины и правительством Малайзии об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и Протокола к нему". Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью от президента.

Необходимость заключения соглашения и протокола к нему объясняется тем, что доходы, возникающие в экономических отношениях между резидентами Украины и Малайзии, подлежат налогообложению в двойной юрисдикции. Во-первых, в государстве, в котором получатель дохода является резидентом, во-вторых, в государстве, в котором осуществляется деятельность, в отношении которой возникает доход.

Соглашение и протокол к нему будут способствовать избежанию двойного налогообложения и предотвращению уклонения от уплаты налогов, а также взаимному уменьшению налоговых препятствий для иностранных инвестиций и торговли.

Напомним, ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал законопроект и передал его на подпись президенту.

Как писало РБК-Украина, Верховная рада Украины 30 октября поддержала за основу и в целом законопроект №0002.

Отметим также, в конце сентября Зеленский одобрил ратификации соглашений с Турцией и Швейцарией об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и имущество.