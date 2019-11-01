На подпись президенту передали ратификацию налогового соглашения с Малайзией

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Проект закона ранее подписал спикер Рады

На подпись главе государства Владимиру Зеленскому передали законопроект №0002 "О ратификации соглашения между правительством Украины и правительством Малайзии об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений по налогам на доходы и Протокола к нему". Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения документа - передан на подпись президенту. Ранее проект одобрил спикер ВР Дмитрий Разумков.

Необходимость заключения соглашения и протокола к нему объясняется тем, что доходы, возникающие в экономических отношениях между резидентами Украины и Малайзии, подлежат налогообложению в двойной юрисдикции. Во-первых, в государстве, в котором получатель дохода является резидентом, во-вторых, в государстве, в котором осуществляется деятельность, в отношении которой возникает доход.

Соглашение и протокол к нему будут способствовать избежанию двойного налогообложения и предотвращению уклонения от уплаты налогов, а также взаимному уменьшению налоговых препятствий для иностранных инвестиций и торговли.

Как писало РБК-Украина, Верховная рада Украины 30 октября поддержала за основу и в целом законопроект №0002.

Напомним, в конце сентября глава государства Владимир Зеленский подписал законопроект №0005 "О ратификации протокола между правительством Украины и правительством Турецкой республики о внесении изменений в соглашение между правительством Украины и правительством Турецкой республики об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений по поводу налогов на доходы и имущество".

Добавим также, президент также одобрил ратификацию протокола со Швейцарией об избежании двойного налогообложения.