Президент Південної Кореї звинуватив Україну в розголошенні передачі полонених з КНДР

"Було доречно з усіх боків не розголошувати це, враховуючи численні проблеми, які могло б спричинити оприлюднення, і ми домовились так і робити", - написав Лі Чже Мьон у своєму акаунті в X.

"Україна розкрила передачу в порушення угоди про нерозголошення. Я не знаю причин цього, але шкодую про це", - написав Лі.

Президент наголосив: питання надзвичайно чутливе і здатне вплинути на дипломатію, національну безпеку та загальну ситуацію на Корейському півострові. За його словами, Сеул і Київ спершу погодили конфіденційний формат передачі саме через ризик подібних ускладнень.

За наявними даними, сторони обговорювали можливість передачі полонених ще відтоді, як ті самі висловили бажання опинитись у Південній Кореї. Раніше Сеул уникав будь-яких офіційних підтверджень їхнього прибуття - через побоювання за безпеку самих полонених і їхніх родичів, які залишаються в Північній Кореї.

Українська сторона у відповідь на запит агентства Yonhap пояснила, що розкрила лише сам факт передачі, без подробиць процесу - тримати в секреті абсолютно все, на їхню думку, виглядало б дивно.

"Жорстоко й безвідповідально" - так Лі назвав публічне розкриття подібної інформації, відповідаючи критикам угоди про конфіденційність, - незалежно від наслідків для міжкорейських відносин чи навіть можливої загрози для чиєїсь безпеки.

Насамкінець президент висловив надію, що війни, які забирають життя невинних людей, якнайшвидше закінчаться.