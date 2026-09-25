Президент Южной Кореи обвинил Украину в разглашении передачи пленных из КНДР

"Было уместно со всех сторон не разглашать это, учитывая многочисленные проблемы, которые могло бы вызвать обнародование, и мы договорились так и делать", - написал Ли Чже Мьон в своем аккаунте в X.

"Украина раскрыла передачу в нарушение соглашения о неразглашении. Я не знаю причин этого, но сожалею об этом", - написал Ли.

Президент подчеркнул: вопрос очень чувствительный и способный повлиять на дипломатию, национальную безопасность и общую ситуацию на Корейском полуострове. По его словам, Сеул и Киев сначала согласовали конфиденциальный формат передачи именно из-за риска подобных осложнений.

По имеющимся данным, стороны обсуждали возможность передачи пленных еще с тех пор, как те же выразили желание оказаться в Южной Корее. Ранее Сеул избегал каких-либо официальных подтверждений их прибытия - из-за опасений за безопасность самих пленных и их родственников, которые остаются в Северной Корее.

Украинская сторона в ответ на запрос агентства Yonhap объяснила, что раскрыла только сам факт передачи, без подробностей процесса - держать в секрете абсолютно все, по их мнению, выглядело бы странно.

"Жестоко и безответственно" - так Ли назвал публичное раскрытие подобной информации, отвечая критикам соглашения о конфиденциальности, - независимо от последствий межкорейских отношений или даже возможной угрозы для чьей-либо безопасности.

В заключение президент выразил надежду, что войны, уносящие жизнь невинных людей, как можно быстрее закончатся.