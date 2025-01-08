Президент Південної Кореї забарикадувався у резиденції, силовики обіцяють арештувати його

Як зазначається, Служба безпеки президента Південної Кореї (PSS) цього тижня укріпила комплекс Юн Сок Йоля колючим дротом і барикадами. Охорона використала автобуси, щоб заблокувати доступ до резиденції, вілли на схилі пагорба в елітному районі, відомому як корейська Беверлі-Хіллз.

У середу, 8 січня, один з адвокатів Юн Сок Йоля заявив, що президент не може погодитися на виконання ордера на арешт, оскільки він був виданий судом невідповідної юрисдикції, а Управління з розслідування корупції для високопосадовців (CIO) не має повноважень проводити розслідування щодо чинного лідера.

Тим часом керівник CIO О Донг Вон, який веде розслідування, пообіцяв арештувати відстороненого президента після повторно виданого ордера.

"Ми зробимо все можливе, щоб досягти нашої мети, ретельно підготувавшись цього разу з великою рішучістю, щоб виконати другий ордер", - сказав він парламентському комітету.

Різні сценарії арешту, про які повідомляли місцеві ЗМІ, включають мобілізацію сил спеціальних тактичних підрозділів поліції і важкої техніки для прориву барикад, після чого понад 2 тисячі поліцейських витіснять президентську охорону, що може зайняти до трьох днів, щоб виснажити агентів президентської охорони.