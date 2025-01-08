Суд повторно видав ордер на арешт відстороненого президента Південної Кореї

Південнокорейський суд повторно видав ордер на арешт президента Південної Кореї Юн Сок Йоля. Йому було оголошено імпічмент через спробу заколоту шляхом введення у країні воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В Агентстві з розслідування корупції повідомили, що слідчі, які прагнуть допитати Юна за звинуваченнями в організації заколоту, намагалися виконати ордер на його арешт.

Адвокати Юна подали до сеульського суду запит на судову заборону, щоб анулювати ордер на арешт, але в неділю , 6 січня, суд відхилив його.