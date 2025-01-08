Президент Южной Кореи забаррикадировался в резиденции, силовики обещают арестовать его
Отстраненный президент Южной Кореи Юн Сок Йоль забаррикадировался в своей резиденции. Правоохранители обещают выполнить повторный ордер на арест.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как отмечается, Служба безопасности президента Южной Кореи (PSS) на этой неделе укрепила комплекс Юн Сок Йоля колючей проволокой и баррикадами. Охрана использовала автобусы, чтобы заблокировать доступ к резиденции, вилле на склоне холма в элитном районе, известном как корейский Беверли-Хиллз.
В среду, 8 января, один из адвокатов Юн Сок Йоля заявил, что президент не может согласиться на исполнение ордера на арест, поскольку он был выдан судом неподходящей юрисдикции, а Управление по расследованию коррупции для высокопоставленных чиновников (CIO) не имеет полномочий проводить расследование в отношении действующего лидера.
Между тем руководитель CIO О Донг Вон, который ведет расследование, пообещал арестовать отстраненного президента после повторно выданного ордера.
"Мы сделаем все возможное, чтобы достичь нашей цели, тщательно подготовившись на этот раз с большой решимостью, чтобы выполнить второй ордер", - сказал он парламентскому комитету.
Различные сценарии ареста, о которых сообщали местные СМИ, включают мобилизацию сил специальных тактических подразделений полиции и тяжелой техники для прорыва баррикад, после чего более 2 тысячи полицейских вытеснят президентскую охрану, что может занять до трех дней, чтобы истощить агентов президентской охраны.
Дело президента Южной Кореи
Напомним, в начале декабря 2024 года президент Южной Кореи Юн Сок Йоль объявил в стране военное положение. Оно было связано не с военной угрозой, а из-за внутренней ситуации.
Военное положение длилось несколько часов, однако это стало началом политического кризиса в Южной Корее. Правоохранители начали расследование против президента. Юн Сок Йоля отстранили от должности президента, Конституционный суд страны начинает рассмотрение импичмента.
Суд в Южной Корее 1 января выдал ордер на арест Юн Сок Йоля, но силовики не смогли задержать его из-за сопротивления охраны президента. Суд повторно выдал ордер на арест.
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