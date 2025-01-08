Президент Южной Кореи забаррикадировался в резиденции, силовики обещают арестовать его

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как отмечается, Служба безопасности президента Южной Кореи (PSS) на этой неделе укрепила комплекс Юн Сок Йоля колючей проволокой и баррикадами. Охрана использовала автобусы, чтобы заблокировать доступ к резиденции, вилле на склоне холма в элитном районе, известном как корейский Беверли-Хиллз.

В среду, 8 января, один из адвокатов Юн Сок Йоля заявил, что президент не может согласиться на исполнение ордера на арест, поскольку он был выдан судом неподходящей юрисдикции, а Управление по расследованию коррупции для высокопоставленных чиновников (CIO) не имеет полномочий проводить расследование в отношении действующего лидера.

Между тем руководитель CIO О Донг Вон, который ведет расследование, пообещал арестовать отстраненного президента после повторно выданного ордера.

"Мы сделаем все возможное, чтобы достичь нашей цели, тщательно подготовившись на этот раз с большой решимостью, чтобы выполнить второй ордер", - сказал он парламентскому комитету.

Различные сценарии ареста, о которых сообщали местные СМИ, включают мобилизацию сил специальных тактических подразделений полиции и тяжелой техники для прорыва баррикад, после чего более 2 тысячи полицейских вытеснят президентскую охрану, что может занять до трех дней, чтобы истощить агентов президентской охраны.