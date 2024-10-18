Президент Південної Кореї скликав екстрену нараду через війська КНДР в Росії

Північна Корея готується надіслати значну кількість військ для допомоги Росії у війні проти України. Цей жест стане знаком поглиблення військової співпраці між Москвою та Пхеньяном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Президент Південної Кореї скликав надзвичайну нараду щодо переміщення військ КНДР в Росію. Його офіс назвав такі дії сусідньої країни "серйозною загрозою безпеці" для Південної Кореї та міжнародної спільноти.

Під час зустрічі присутні на нараді "обмінювалися інформацією про нещодавнє переміщення північнокорейських військ у Росію та їх підтримку у війні".