Президент Южной Кореи созвал экстренное совещание из-за войск КНДР в России

Северная Корея готовится послать значительное количество войск для помощи России в войне против Украины. Этот жест станет знаком углубления военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Президент Южной Кореи созвал чрезвычайное совещание по перемещению войск КНДР в Россию. Его офис назвал такие действия соседней страны "серьезной угрозой безопасности" для Южной Кореи и международного сообщества.

В ходе встречи присутствовавшие на совещании "обменивались информацией о недавнем перемещении северокорейских войск в Россию и их поддержке в войне".