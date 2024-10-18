Президент Южной Кореи созвал экстренное совещание из-за войск КНДР в России
Северная Корея готовится послать значительное количество войск для помощи России в войне против Украины. Этот жест станет знаком углубления военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Президент Южной Кореи созвал чрезвычайное совещание по перемещению войск КНДР в Россию. Его офис назвал такие действия соседней страны "серьезной угрозой безопасности" для Южной Кореи и международного сообщества.
В ходе встречи присутствовавшие на совещании "обменивались информацией о недавнем перемещении северокорейских войск в Россию и их поддержке в войне".
Издание отметило, что существуют противоречивые утверждения относительно размера потенциального развертывания, однако Yonhap News, цитируя неизвестного официального представителя разведывательного агентства Южной Кореи, заявил, что Пхеньян недавно решил направить 12 000 военных в Украину и что они начали двигаться.
Сотрудничество России и КНДР
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Северная Корея помогает России не только своим оружием, но и людьми.
В свою очередь украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Северная Корея готовит контингент для войны против Украины.
В то же время начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов отметил, что в ноябре против Украины будут воевать около 11 тысяч солдат КНДР.
А министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обратился к партнерам с призывом.
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